DCIAP efetua apreensão de bens na residência de Manuel Pinho

no âmbito do processo ‘EDP’

por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais.



O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a efetuar apreensão de bens na residência do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho.Segundo apurou o CM, as buscas do Ministério Público estão a decorrer na casa onde Manuel Pinho está em prisão domiciliária, em Braga.Em julho o antigo ministro tinha feito um requerimento aos serviços prisionais, pedindo que o raio de ação da sua pulseira eletrónica fosse alargado de modo a poder cuidar da sua horta onde faz uma agricultura de subsistência, mas o pedido foi negado.Manuel Pinho está em prisão domiciliáriadesde dezembro de 2021. O ex-ministro da Economia é arguido no processo 'EDP' desde 2017Em atualização