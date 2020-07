Debate instrutório da Operação Marquês termina hoje

Termina esta sexta-feira o debate instrutório da Operação Marquês com as alegações dos advogados dos arguidos que não pediram a abertura da instrução, entre eles o advogado de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho.



Ainda hoje, o juiz Ivo deverá anunciar a data em que decidirá quais os arguidos que vão a julgamento.

José Sócrates está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

No seu depoimento na fase de instrução, José Sócrates reiterou que a acusação é "monstruosa, injusta e completamente absurda".

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

O Ministério Público imputou a 28 arguidos, 19 pessoas e nove empresas, um total de 188 crimes.

Ao minuto Atualizado a 3 de jul de 2020 | 15:00

14:51 | 03/07 Débora Carvalho "Ministério Público diz que Ricardo Salgado era omnipresente e que mandava e dispunha de tudo. Dono de tudo. Que manda em Portugal. Aceitar isto é aceitar uma justica popular. (...) Não há no processo nenhuma prova ou indício de corrupção", continua o advogado de Ricardo Salgado.



Proença afirma que Hélder Bataglia comprou a sua liberdade contando a mentira que o Ministério Público queria ouvir e diz ainda que este nunca foi um empregado de Ricardo Salgado.

14:49 | 03/07 Débora Carvalho O advogado de Ricardo Salgado continua: "A não ser que o Ministério Público ache que irá condenar Ricardo Salgado com base no testemunho de Ricciardi". "Não há uma escuta ou documento que comprove tese do Ministério Público", explica.

14:47 | 03/07 Débora Carvalho Para o Ministério Público, a justiça é popular. No processo não há factos nem indicios para a condenação de Ricardo Salgado. Suposições e presunções sem qualquer consistência. Proença de Carvalho avança que é mais provável a absolvição do que a condenação de Ricardo Salgado.

14:42 | 03/07 Débora Carvalho Proença de Carvalho elogia o juiz Ivo Rosa e critica as fugas de informação do processo durante a fases de investigação. "Isto não é uma novela, é a vida real", afirma