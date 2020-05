Ministério Público pede pronúncia de Azeredo Lopes no processo de Tancos

O Ministério Público pediu esta segunda-feira a pronúncia do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, no processo de Tancos, sabe oO Ministério Público pediu que todos os 23 arguidos no processo sobre o furto e achamento de Tancos sejam julgados pelos crimes pelos quais foram acusados.

O pedido foi feito pela procuradora do processo, Cláudia Porto, no início do debate instrutório do processo que começou esta segunda-feira de manhã e se prolonga pelo menos até terça-feira no tribunal de Monsanto, em Lisboa.

As alegações finais da procuradora foram entregues num documento às defesas e ao juiz, que em tribunal apenas se debrucou sobre questões marginais à própria acusação.