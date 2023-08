Debate instrutório do processo "Xuxas" suspenso por falta de arguidos

O debate instrutório do processo de tráfico internacional de droga que envolve Rúben Oliveira ("Xuxas") foi suspenso, esta segunda-feira, por falta da arguidos.Dois dos arguidos em preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa não estiveram presentes por falha dos serviços prisionais, segundo fontes da defesa. O juiz suspendeu a sessão de debate instrutório, que será retomada às 13h30.Segundo a acusação do MP, o grupo criminoso, liderado por Rúben Oliveira tinha "ligações estreitas" com organizações de narcotráfico do Brasil e da Colômbia e desde meados de 2019 importava elevadas quantidades de cocaína da América do Sul.Segundo fonte ligada ao processo, Gurvinder Singh está a incriminar Rúben Oliveira. A organização de "Xuxas" tinha, ainda de acordo com a acusação, ramificações em diferentes estruturas logísticas em Portugal, nomeadamente junto dos Portos marítimos de Setúbal e Leixões, aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), entre outras, permitindo assim importar grandes quantidades de droga fora da fiscalização das autoridades.A cocaína era introduzida em Portugal através de empresas importadoras de frutas e de outros bens alimentares e não alimentares, fazendo uso de contentores marítimos. A droga entrava também em território nacional em malas de viagem por via aérea desde o Brasil até Portugal.Neste processo, com 21 arguidos (18 pessoas e três empresas), estão em causa crimes de tráfico de estupefacientes agravado, de associação criminosa para o tráfico, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.