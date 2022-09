Decisão da Liga: Bombeiros negam ser comandados pela Proteção Civil

A Liga dos Bombeiros Portugueses voltou este sábado a recusar que as corporações sejam comandadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), aprovando a sua organização operacional própria com o princípio “bombeiros comandados por bombeiros”. Reafirmaram a intenção de criar o Comando Nacional de Bombeiros, independente da ANEPC.A decisão foi tomada em conselho nacional extraordinário da Liga, na Trofa. Foram aprovadas zonas (distritos) e setores operacionais de bombeiros, em oposição ao final dos comandos distritais da ANEPC, passando a 23 comandos sub-regionais com base nas comunidades intermunicipais. As federações de bombeiros vão, no prazo de 15 dias, apresentar uma proposta de metodologia de organização, refere a organização.