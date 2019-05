Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Decisão do debate instrutório de Diana Fialho e Iuri Mata marcada para 10 de maio

Ministério Público pede que sejam julgados e que se mantenham presos.

11:15

Diana Fialho e Iuri Mata, acusados pelo homicídio de Amélia Fialho, professora do Montijo, estão presentes esta sexta-feira no Tribunal do Barreiro. A decisão do debate instrutório ficou marcada para o dia 10 de maio.



Diana e Iuri querem pedir a nulidade da acusação com base na justificação de que o relatório da autópsia do corpo de Amélia Fialho ainda não foi anexado ao processo depois de acusação estar redigida.



Os arguidos pedem ainda o arquivamento imediato do inquérito.



