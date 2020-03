Decisão histórica do Tribunal valida emissão de interrogatórios de Sócrates e Salgado

A divulgação dos vídeos dos interrogatórios de José Sócrates e Ricardo Salgado no âmbito da Operação Marquês foi validada pelo tribunal judicial de Lisboa, numa decisão histórica tomada esta quarta-feira.

O Correio da Manhã, a CMTV, a Sábado e os seus responsáveis editoriais, foram absolvidos pelo tribunal do crime de desobediência.

O tribunal, citando vários acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Supremo Tribunal de Justiça, reconhece o inequívoco interesse público da divulgação dos interrogatórios.



Em atualização