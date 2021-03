Declaração do IRS causa temor na GNR

Os militares da GNR que nos últimos dias consultaram as declarações de IRS referentes ao ano passado ficaram surpreendidos pelos valores dos rendimentos incluírem o montante total dos suplementos que tinham sido retirados ao longo de quase uma década e que vão ser pagos em oito tranches. As primeiras duas foram pagas no ano passado, mas as outras seis só serão pagas entre 2021 e 2024.



A situação não é clara e já levou o Comando Geral da GNR a emitir uma nota explicativa que, no entanto, não eliminou as dúvidas dos militares, que só a partir do dia 1 de abril (amanhã) vão poder verificar se esse montante está ou não inserido no sistema da Autoridade Tributária. Muitos temem “ter de pagar IRS por dinheiro que ainda não receberam”.



Ver comentários