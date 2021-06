Ainda que não existam conclusões oficiais do acidente que matou Nuno Santos, que trabalhava em reparações na autoestrada 6, em Estremoz, na sexta-feira da semana passada, e foi atropelado pelo carro oficial que transportava o ministro da Administração Interna, as declarações escritas do gabinete de Eduardo Cabrita, a imputar a culpa ao trabalhador, dizendo que foi aquele quem atravessou a via, faz com que a seguradora nada pague até...