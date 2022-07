Defesa admite que se Relação der razão ao MP julgamento do caso GPS pode ser reaberto

A defesa dos administradores dos colégios GPS admite que se a Relação reverter a decisão da primeira instância e considerar o valor legal da perícia apresentada pelo Ministério Público (MP) pode haver uma reabertura do julgamento.

Os cinco administradores dos colégios GPS foram absolvidos no início deste ano dos crimes de peculato, falsificação de documento qualificada e burla qualificada por apropriação indevida de verbas do Estado, mas o MP recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), pedindo a reversão do acórdão e a condenação a penas de prisão dos arguidos.

O recurso pede ainda que seja revertida a decisão tomada ainda na fase de instrução, que desqualificou a perícia apresentada pelo MP, na qual se demonstram as transações financeiras que a acusação defende serem crime.

A acontecer poderia ser mais uma reviravolta num processo que já conheceu algumas em fase de julgamento.

"Isso levaria a uma dinâmica processual terrível, porque se isso acontecesse o mais natural era não haver uma inversão da decisão pelo TRL, mas sim uma baixa do processo à primeira instância, reabrindo a audiência, e nesse caso a defesa também teria o direito a querer uma contra-perícia", explicou à Lusa Mário Diogo, advogado de António Calvete, principal arguido do processo.

Mário Diogo, que ao longo do processo assumiu o papel de porta-voz da defesa, composta por quatro advogados, manifestou-se convicto de que a decisão da primeira instância se manterá e defende que "não há como considerar aquilo uma perícia", relembrando que a possibilidade já tinha sido afastada na fase de instrução, pelo juiz Ivo Rosa, quando foram invocados erros processuais que o impediam, erros esses refutados no recurso do MP.

O porta-voz da defesa refere que não houve fundamentação por parte do MP da não notificação aos arguidos da existência da perícia, mas o MP contrapõe no recurso que "as razões que determinaram a não notificação estão plasmadas no despacho" que determinou a perícia e que esse despacho "é, em termos de fundamentação", autossuficiente".

Mas Mário Diogo argumenta ainda que "foram detetados erros graves" na perícia do MP e que foram os próprios peritos -- que durante o julgamento foram ouvidos apenas na qualidade de testemunhas - que contribuíram para a desqualificação do valor da prova pericial apresentada pela acusação.

Desde logo, sublinhou o advogado, por uma das peritas ter admitido desconhecer o âmbito de atividade das sociedades SGPS, nas quais se enquadram o grupo GPS, mas também por ter sido reconhecido que a administração dos colégios tinha a prerrogativa da gestão.

"O que disseram foi que o dinheiro pertencia aos colégios, uma vez transferido pelo Estado, que eram livres de fazer a gestão desse dinheiro e isto é o cerne da não verificação do crime de peculato", defende Mário Diogo.

"Isto são conjeturas. O TRL tem várias saídas possíveis. Aquela em que eu acredito é que não há como considerar uma perícia aqueles relatórios", disse ainda o advogado, que insiste que não estão reunidos os pressupostos para os arguidos serem considerados funcionários públicos, como alega o MP, e, como tal, serem julgados e condenados por peculato.

E insistiu na ideia, acolhida pelo tribunal de primeira instância, de que a acusação tem por base "um preconceito ideológico" da procuradora Andrea Marques, responsável pela acusação.

"Há um pressuposto ideológico da parte do MP e que é este: as verbas são transferidas pelo Estado e mantêm-se públicas e o privado a única coisa que faz é ministrar o serviço. Esse pressuposto ideológico está ligado a algo bastante sério, que é a circunstância de se admitir ou não que ao lado de um ensino público há lugar a um ensino privado", disse, acrescentando que nem a Inspeção-Geral de Educação e Ciência detetou qualquer incumprimento de contrato.

Para Mário Diogo "são pressupostos ideológicos e contra pressupostos ideológicos não há muito a fazer".

"O que o TRL vai dizer sobre isto? A defesa está perfeitamente convicta das suas teses e da bondade dos argumentos esgrimidos no processo. Cá estamos expectantes e crentes de que efetivamente o que dissemos ao longo de todo o processo, desde a instrução, é aquilo que faz sentido. Mas este processo há que reconhecer que é um processo complexo, mediatizado. O que é que o TRL vai fazer ante a montanha de dossiers e volumes que este processo tem, pois isso eu gostava eu de saber e gostava que a decisão fosse rápida, mas certamente não será. Isto é um megaprocesso", disse.

As respostas dos arguidos ao recurso da decisão já foram entregues pela defesa no Tribunal Central Criminal de Lisboa, mas ainda antes de decidir sobre o recurso que recai sobre a decisão de primeira instância, o TRL terá que apreciar outro, interposto pelo MP, para requerer a audição em julgamento de três testemunhas.

Segundo a acusação do MP, os arguidos ter-se-ão apropriado de mais de 30 milhões de euros dos mais de 300 milhões de euros recebidos pelos colégios do grupo GPS para financiar contratos de associação com o Estado, que visam garantir o acesso à escolaridade obrigatória onde não existe oferta pública de ensino.

O dinheiro pago a colégios do grupo GPS no âmbito desses contratos alegadamente financiou férias, carros, bilhetes para o mundial de futebol de 2006, jantares, vinhos e até seguros pessoais, segundo o MP.