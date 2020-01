Defesa de Azeredo Lopes admite prescindir do testemunho de António Costa no caso Tancos

A defesa de Azeredo Lopes admitiu esta quinta-feira prescindir do testemunho de António Costa no caso Tancos. Num despacho a que a CMTV teve acesso, o advogado do ex-ministro da Defesa justificou esta decisão. É nesse despacho que se lê a resposta que a defesa do ex-ministro da Defesa deu ao tribunal relativamente à questão de ter que haver ou não um depoimento de António Costa.



"Se o Tribunal entender que o depoimento por escrito da testemunha arrolada, em conformidade com o condicionamento imposto pelo Conselho de Estado, poderá de algum modo prejudicar o esclarecimento dos factos, a defesa de algum dos co-arguidos ou a celeridade do processo, e não sendo razoavelmente ultrapassado o diferendo, o arguido declara desde já que pretende prescindir do depoimento da testemunha em causa [António Costa], requerendo então que supletivamente seja junto ao processo o depoimento de sua excleência, o primeiro-ministro, prestado na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos", pode ler-se.





O juiz Carlos Alexandre, que insiste na importância em ouvir presencialmente o primeiro-ministro, já pediu também às restantes defesas e ao Ministério Público para se pronunciarem. Só depois é que tomará uma decisão.