Defesa de Bava e de Santos Silva ouvida em debate instrutório na Operação Marquês. Acompanhe ao minuto

Ao minuto Atualizado a 11 de mar de 2020 | 14:41

14:20 | 11/03 Débora Carvalho Começa a alegar o advogado do arguido Zeinal Bava, António Barreiros.

O debate instrutório da Operação Marquês decorre esta quarta-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, com a defesa de Bava e de Carlos Santos Silva a tentarem rebater a acusação perante o juíz Ivo Rosa.A defesa de Zeinal Bava é a primeira a apresentar as conclusõe e segue-se depois a defesa de Santos Silva, amigo de José Sócrates e alegado testa de ferro do antigo primeiro-ministro.