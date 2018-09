Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa de bruxo da Areosa pede audiência e refuta condenação à pena máxima

“Um crime horrendo merece penas severas”, disse o procurador Joaquim Simas.

08:22

Condenados à pena máxima, em dezembro do ano passado, os seis arguidos da Máfia de Braga estiveram esta quarta-feira no Tribunal da Relação do Porto, onde estão a ser analisados os recursos. A audiência foi pedida pela defesa de Emanuel Paulino, bruxo da Areosa, que pretendeu fazer alegações orais e que invocou a existência de provas proibidas e de uma nulidade para defender a absolvição do bruxo. Em causa, está a morte do empresário João Paulo Fernandes, de 41 anos.



"Este é um crime horrendo, um crime grave que merece penas severas. Uma decisão diferente não seria compreendida pela comunidade", disse o procurador Joaquim Simas, depois de ouvir o advogado Rui da Silva Leal, que acusou de tentar ganhar nas questões formais.



O defensor do bruxo invocou, por exemplo, que a Polícia Judiciária chegou de forma ilegal aos telemóveis descartáveis usados pelo grupo, que foram colocados sob escuta. Disse ainda que, se as questões formais não foram atendidas, a pena de Emanuel não deve ultrapassar os 20 anos. "Se espremermos todas as provas proibidas, não temos nada que prove que o meu cliente e os demais praticaram os crimes", defendeu.



Os outros advogados tinham já feito alegações por escrito. Além de Emanuel Paulino, o processo envolve o advogado Pedro Bourbon. A dupla foi condenada por, com outros quatro arguidos, matar o empresário, em 2016, e dissolver o corpo em ácido sulfúrico. A decisão será conhecida no dia 17.