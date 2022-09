A defesa de Vadym Hrynko, um dos dois (o outro é Cláudio Coimbra) fuzileiros formalmente acusados pelo Ministério Público da morte à pancada do agente da PSP Fábio Guerra, à porta de uma discoteca em Lisboa, alegou, num recurso à prisão preventiva, que deu ao polícia “apenas um soco” e “um pontapé sem qualquer intensidade”, que “mais não foi do que um ‘empurrão com o pé’”.









Ver comentários