O inspetor da PJ que testemunhou esta terça-feira no julgamento dos oito portugueses acusados de pertencerem ao Daesh voltou a reiterar que Rómulo Costa, apesar de não se ter juntado aos irmãos na Síria, era um apoio destes na Europa.Na sessão, que decorreu no Campus de Justiça, em Lisboa, o investigador referiu que “era claro” que o arguido, que está na cadeia de Monsanto, partilhava as mesmas crenças de Celso e Egar.que não vai desistir do pedido.