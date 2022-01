Defesa de João Rendeiro escreveu ao presidente da África do Sul sobre erros no processo de extradição

A defesa do ex-banqueiro João Rendeiro escreveu, na passada semana, uma carta dirigida ao presidente da África do Sul e ao Ministro da Justiça e da Polícia para dar conta dos alegados erros no processo de extradição.A informação foi confirmada pela advogada June Marks que arrasou as condições da prisão. June Marks sublinhou que houve erros em todo o processo, especialmente nos mandados de detenção.A defesa do ex-banqueiro suspeita que foi a Interpol a tirar a foto no momento da detenção, quando Rendeiro estava de pijama. June Marks alega violações de privacidade e vai procurar reparar esse dano.O ex-banqueiro está preso desde 11 de dezembro. Foi detido em Durban, na África do Sul, após vários meses em fuga.