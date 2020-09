O advogado de Luís Pina, o membro da claque No Name Boys (Benfica) acusado do atropelamento mortal de Marco Ficcini (italiano afeto à Juve Leo, do Sporting), em abril de 2017, e dos homicídios tentados de outros quatro adeptos leoninos, pede a absolvição do cliente.Melo Alves admite que o acórdão, cuja leitura ficou esta sexta-feira marcada para 30 de outubro, em Lisboa, possa condenar Pina por homicídio por negligência consciente - a moldura penal pode baixar dos 16 para os 3 anos. Para Melo Alves, o processo ficou marcado pela “investigação desadequada da PJ”.