Defesa de pista de pesca une junta e pescadores

Barragem em construção no rio Tâmega poderá limitar ou impedir os períodos de pesca.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:43

Está marcada para esta segunda-feira de manhã, em frente à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, uma manifestação, com o presidente da Junta da Freguesia de Cavez, o Clube de Caça e Pesca e pescadores a exigirem esclarecimentos à autarquia.



Em causa está a atual construção da barragem de Daivões, no rio Tâmega, que deverá trazer impactos negativos e limitar os períodos de pesca na Pista de Pesca Desportiva.



A Iberdrola, empresa responsável pela construção, comprometeu-se a investir 2,5 milhões no alargamento da pista como compensação desse efeito negativo.



"Tal não aconteceu, visto que várias entidades chegaram à conclusão que esse dinheiro seria melhor investido, por exemplo, em obras de requalificação na freguesia", referiu ao CM Paulo Guerra, presidente da junta.



O acordo que, segundo o mesmo, não chegou a ser assinado e foi apenas verbal, não chegou a dar frutos. "Esta ano, por exemplo, deram 400 mil euros à câmara e só 100 mil vieram para Cavez. Isto é uma injustiça, andamos a ser enganados", disse.



A Pista de Pesca Desportiva de Cavez, que fica a 500 metros do paredão principal da barragem, recebe todos os anos campeonatos de pesca e já recebeu até dois mundiais do escalão feminino.



"Já foi considerada a melhor pista do Mundo. Até 2023, não haverá mais competições e depois disso nada se sabe. No inverno, devido à subida constante do caudal, as descargas deverão aumentar e nessa altura não se vai poder pescar", explicou.



A construção da barragem deverá afetar ainda a freguesia vizinha de Gaivões.



O CM não obteve resposta por parte da autarquia.