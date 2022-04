A defesa de João Rendeiro, detido na prisão de Westville em África do Sul desde dezembro de 2021, vai alegar que o ex-administrador do BPP tem uma doença cardíaca para poder aguardar pela extradiçãoem liberdade.



De acordo com o jornal Público, o relatório médico em causa foi assinado por um psiquiatra envolvido numa polémica e condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) num caso de uma paciente que acusou o médico de ter tido relações sexuais com ela sem o seu consentimento.