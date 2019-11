Defesa de Rosa Grilo prescinde de psicóloga na 10.ª sessão de julgamento pela morte do triatleta

Rosa Grilo e António Joaquim regressam esta terça-feira à sala de tribunal para aquela que é já a décima sessão de julgamento. A sessão está marcada para o início da manhã e, assim como tem vindo a acontecer nas anteriores sessões, deverá prolongar-se até ao final da tarde.Esta terça-feira deverão ser ouvidas as últimas testemunhas e feitas as alegações finais. Tânia Reis, advogada da viúva do triatleta, assume-se convicta da inocência de Rosa. Uma psicóloga deveria estar presente para testemunhar a favor de Rosa, no entanto, de acordo com Tânia Reis, esta não poderá estar presente pelo que prescindirá da mesma.Na semana passada, a defesa de António Joaquim levou uma especialista em Química e Investigação Criminal no âmbito do julgamento de Rosa Grilo.A perita falou em "possibilidades imensamente reduzidas" de recolher vestígios de ADN do cano da arma do amante de Rosa Grilo – que também está a ser julgado pela morte do triatleta Luís Grilo – dado o avançado estado de oxidação descrito pela Polícia Judiciária (PJ).A dúvida sobre a prova recolhida pela PJ já é há muito levantada e a fiabilidade da investigação questionada pela defesa do arguido.