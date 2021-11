Defesa de Rui Moreira prescinde de duas testemunhas no caso Selminho

A defesa de Rui Moreira prescindiu de duas testemunhas no julgamento do caso Selminho. Paulo Morais, antigo vice-presidente da Câmara do Porto entre 2002 e 2005 responsável pelo pelouro do Urbanismo, e Pedro Baganha, atual vereador do Urbanismo, não vão estar presentes na quarta sessão.Gonçalo Gonçalves, que foi vereador do Urbanismo em mandatos de de Rui Rio, será a única testemunha de defesa a ser ouvida pelo coletivo de juízas do Tribunal de S. João Novo.Ainda nesta sessão serão ouvidas outras duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público: José Duarte e Correia de Matos, antigos diretores municipais do urbanismo e serviços jurídicos.