A família do traficante a quem foi retirado o veículo envolvido no acidente que causou a morte a um trabalhador no passado dia 18 de junho, na A6, exige a devolução da viatura e a devida indemnização.



Desde o momento do arresto, em 2018, que a família do traficante considera que o carro não deveria ter sido retirado. "Desde o início que tem sido uma luta. Tem sido desfavorável nas decisões, mas vamos continuar a lutar porque entendemos que há uma ilegalidade no sentido de que o veículo tinha um determinado proprietário", começou por dizer ao Correio da Manhã Pedro Miguel Carvalho, advogado que representa os interesses da empresa dona do veículo.





Carro usado por membros do Governo

"Em momento algum". Foi desta forma que Pedro Miguel Carvalho respondeu, quando questionado sobre se a empresa dona do carro tinha conhecimento que o veículo estaria a ser utilizado por membros do Governo.



"Apesar de ter havido a informação da afetação e utilização deste veículo, foi uma surpresa e não foi imediata a perceção. Face às várias exibições de imagens do veículo, os donos perceberam que era o veículo deles [da empresa] e ficaram incomodados. (...) Não estavam à espera que fosse usado por um ministro e, obviamente, que estivesse envolvido num acidente com um desfecho trágico onde morreu um trabalhador.", continuou.



"Já não basta os danos pela utilização, agora é um carro envolvido num trágico acidente. Esperamos que nos venham dar razão, voltaremos a reclamar. Espero que a decisão se altere e que o Estado venha a indemnizar e reparar quaisquer danos causados. (...) Já não bastava estarmos apossados do veículo, e agora ver tornar-se pública a sua utilização por um ministro - nem é pelas autoridades - e estar envolvido num acidente destes", rematou.



