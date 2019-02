Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa pede absolvição de polícia acusado no caso da Cova da Moura

17 agentes da PSP da esquadra de Alfragide, na Amadora, acusados de agressões e insultos racistas a seis jovens da Cova da Moura, em fevereiro de 2015.

Por Lusa | 12.02.19

A defesa de um dos 17 agentes da PSP da esquadra de Alfragide, na Amadora, acusados de agressões e insultos racistas a seis jovens da Cova da Moura, em fevereiro de 2015, pediu esta terça-feira a absolvição do seu constituinte.



Os arguidos respondem por denúncia caluniosa, injúria, sequestro, ofensa à integridade física, falsificação de documento, falsidade de testemunho, num caso que remonta a 05 de fevereiro de 2015, por alegadas agressões e insultos racistas a seis jovens, na Cova da Moura, no concelho da Amadora, e no interior da esquadra de Alfragide. A acusação do Ministério Público (MP) sustenta que os polícias agiram ainda com ódio racial, de forma desumana, cruel e tiveram prazer em causar sofrimento.



Nas alegações finais, Hélder Cristóvão, advogado de um polícia acusado de, em conjunto com outros três arguidos, agredir e insultar um dos ofendidos no exterior e no interior da esquadra, negou que o seu cliente tenha cometido qualquer crime contra a vítima.



Segundo o advogado, caso o ofendido tivesse levado uma bastonada na mão, fosse sujeito a vários pontapés e murros no corpo ou lhe puxassem o cabelo, como descreve a acusação do MP, teriam de ter ficado marcas.



"Isto é grave, se tivesse acontecido, mas não aconteceu. O ofendido teria de ter ficado com marcas no corpo e não ficou. Não ficou porque não existiram [as agressões]", vincou Helder Cristóvão perante o coletivo de juízes presidido por Ester Pacheco e os arguidos, que hoje se apresentaram no Tribunal de Sintra todos fardados.



Antes alegou a defesa dos seis jovens, que se constituíram assistentes no processo.



A advogada das seis vítimas defendeu a condenação de todos os arguidos pelos crimes e factos constantes na acusação do MP, apontando a "extrema frieza" dos agentes policiais, os quais tiveram "prazer" em ver "sofrer" os jovens, num cenário de "barbárie".



Lúcia Gomes acusou os agentes policiais de "mentir despudoradamente, de forma torpe e inaceitável" ao tribunal durante as trinta sessões de julgamento, com vista a criar uma "ficção de ódio à polícia", acrescentando que as "verdadeiras vítimas são os seis jovens agredidos, torturados e ilegalmente detidos".



A advogada apelou ao tribunal para que dê um "sinal sério e inequívoco de intolerância perante este tipo de práticas" na PSP e, consequentemente, condene os arguidos criminalmente e nas indemnizações pedidas pelos jovens.



No Pedido de Indemnização Civil apresentado em conjunto, a que a agência Lusa teve acesso, os seis assistentes pedem que os arguidos sejam condenados a pagar, entre todos, uma indemnização total de 327.000 euros, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais, incluindo despesas relativas a tratamentos, reparações de danos e deslocações.



Para as 14h00 de 26 de fevereiro ficou marcada sessão para alegações finais da advogada que representa os restantes 16 arguidos e para eventuais declarações que os arguidos ainda queiram prestar.



Da parte da manhã, nas alegações finais do Ministério Público, o procurador do MP Manuel das Dores deixou cair as acusações de racismo e tortura, considerando que os arguidos não agiram com "ódio racial".



Antes de iniciar as alegações, o procurador vincou que este não é um julgamento da PSP nem da esquadra de Alfragide, mas sim de 17 pessoas que estão acusadas de factos de 2015. O magistrado do MP frisou que não faz "leituras políticas ou sociológicas" do que aconteceu, e que apenas se guiou pelos "princípios da legalidade, da objetividade e da isenção".



A acusação do MP sustenta que os polícias agiram com ódio racial, de forma desumana, cruel e que tiveram prazer em causar sofrimento, acrescentando que os arguidos espancaram, ofenderam a integridade física e trataram de forma vexatória, humilhante e degradante as seis vítimas, além de incitarem à discriminação, ao ódio e à violência por causa da raça.



O procurador Manuel das Dores alegou hoje que, em julgamento, não se apurou elementos que levassem à condenação dos arguidos pelo crime de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, pelo qual os 17 agentes da PSP estão também a ser julgados.



Contudo, o magistrado defendeu a condenação de alguns dos agentes policiais pelos crimes de sequestro, de falsificação de documento e de ofensas à integridade física qualificada, dando como provado que estes arguidos agrediram os ofendidos, detiveram um jovem de forma ilegal na Cova da Moura e falsificaram os autos de notícia para "branquearem" o que realmente se passou na Cova da Moura e nos consequentes confrontos ocorridos no exterior da esquadra.