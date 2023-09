As Forças Armadas perdem todos os anos milhões de euros porque o seu património não é devidamente rentabilizado, ao abrigo da Lei de Infraestruturas Militares.Segundo a revista ‘Visão’, há várias situações irregulares relacionadas com imobiliário, entre as quais um imóvel do Ministério da Defesa, um antigo Posto de Comando Contra Bombardeamento do Norte, situado na Quinta da Marinha, em Cascais, e do qual nunca recebeu renda.