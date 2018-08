Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deficientes com acesso dificultado em shopping de Odivelas

Strada Outlet retira elevadores num dos acessos exteriores, após obras de reestruturação.

Por Margarida Andrade e Edgar Nascimento | 10:17

O Centro Comercial Strada Outlet retirou os elevadores no acesso exterior (em frente à praça de táxis), há cerca de duas semanas, após ter realizado obras de remodelação. Os utilizadores queixam-se de que as pessoas com mobilidade reduzida têm dificuldade em acederem à superfície comercial.



"Nesta entrada havia um elevador que dava a possibilidade de pessoas deficientes e com carrinhos de bebés terem acesso ao shopping. Após as obras, o elevador foi retirado e não existe nenhuma indicação para onde os deficientes se devem deslocar para entrarem no edifício", denuncia Álvaro Loureiro.



O taxista afirma ainda que "a alternativa para as pessoas com mobilidade reduzida terem acesso ao centro comercial é fazerem quase um quilómetro, para entrarem numa das outras entradas disponíveis".



A Associação Portuguesa dos Deficientes diz que a medida "é impensável" porque sendo um edifício público "tem de contemplar acessos em todas as entrada a todas as pessoas".



Ao CM, o Strada Outlet confirma a "reestruturação de layout" e revela que existiam dois elevadores no acesso exterior mencionado: um deles foi retirado e o outro "foi transferido para outra zona de acesso que pode ser feito pelo parque de estacionamento, junto aos tapetes rolantes".



A Câmara Municipal de Odivelas confirmou ao CM ter "conhecimento da realização das obras", referindo no entanto que "o layout de circulação interna dos utilizadores do centro comercial, que define onde se localizam os elevadores, é da responsabilidade da entidade exploradora".