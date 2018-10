Hugo Almeida, de 30 anos, não gostou de ouvir um cliente do café Oásis, em Santo Tirso, insultar as mulheres que estavam no estabelecimento e pediu-lhe para moderar a linguagem. Manuel Coelho Carneiro, de 48, ficou revoltado com a repreensão e agrediu-o a murro. Pegou depois pelo gargalo da garrafa de cerveja que bebia e partiu-lhe ...