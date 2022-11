Degolado por colega em centro comunitário de Grândola

Um homem de 43 anos foi encontrado morto no Centro Comunitário Casa dos Solteiros, em Lousal, Grândola, na tarde desta quinta-feira.



Após o alerta, dado por funcionários do espaço pelas 13h00, a GNR chegou ao local e deparou-se com a vítima e um colega, de 45 anos, que assumiu logo o crime e foi detido. Segundo o CM apurou, o homicida ainda estava na posse da faca.





Ainda foram mobilizados meios de socorro para o local, mas já nada havia a fazer excepto declarar o óbito. Por se tratar de um caso de homicídio a investigação transitou para a Polícia Judiciária.