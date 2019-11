A degradação do paredão está a condicionar o trânsito na Avenida Marginal, entre S. Pedro e a Parede, no sentido Cascais-Lisboa.



De acordo com informação avançada pela Câmara Municipal de Cascais, a faixa mais à direita da Estrada Nacional 6 está encerrada desde as 20h00, pelo que o trânsito está muito condicionado. A degradação do muro do paredão alastra-se a uma extensão de mais de 300 metros, segundo a mesma fonte.





"Após uma atenta análise local e com o suporte técnico de pareceres do serviço Municipal de Proteção Civil verificou-se que há um risco objetivo para a segurança para quem circula naquela importante artéria. Além disso as condições meteorológicas com previsão de chuva para os próximos dias poderão dada a situação precária do paredão, criar situações de elevada perigosidade na segurança rodoviária", pode ler-se na página oficial da Câmara Municipal.O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, estará cerca das 09h00 desta terça-feira no local, para analisar e definir o projeto de intervenção urgente no muro de contenção da avenida Marginal.Em atualização