Dei cabo da minha vida”, desabafou o bancário junto de amigos próximos, ao assumir que desviou mais de 150 mil euros das caixas multibanco da instituição, em Aguiar da Beira. O homem garantiu também estar arrependido, mas recusou esclarecer o motivo pelo qual se apropriou do dinheiro. Está suspenso de todas as funções por ordem dos responsáveis da Caixa Geral de Depósitos e dificilmente deverá voltar a exercer qualquer cargo no banco público.









Ver comentários