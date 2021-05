“Dei uns golpes nas costas”, confessa jovem que esfaqueou colega de 16 anos em Gondomar

O Tribunal de São Novo, no Porto, voltou esta terça-feira a julgar o jovem que esfaqueou um colega, de 16 anos, numa escola em Fânzeres, Gondomar, em janeiro de 2020.O arguido tinha levado cinco anos e seis meses de prisão, mas a Relação anulou a decisão. O arguido, de 19 anos, negou esta terça-feira que fosse essa a sua intenção e que agiu para defender a namorada, que teria sido ameaçada pela vítima."Dei-lhe com a faca na cara e ele caiu. A namorada dele puxou-me e fiquei com a outra mão a balançar e dei-lhe mais uns golpes nas costas. Eu não estava em mim", disse Jaider, que está preso.