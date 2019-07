Deita fogo à habitação onde vive com a família na Luz de Tavira

Um homem, de 24 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da PJ por deitar fogo à casa onde morava com a família, na Luz de Tavira. O consumo excessivo de droga e e álcool motivaram o crime.O incêndio aconteceu na madrugada de 20 de junho. Depois de chegar a casa, por volta das 03h00 da madrugada, o detido foi para a cozinha, onde viria a ser localizada a origem das chamas. Mãe, irmãs e um cunhado do homem, que estavam na casa, acabaram por sentir o cheiro a queimado e fugiram por portas e janelas. Já o suspeito abandonou o local, só regressando depois dos bombeiros apagarem o incêndio.A detenção, anunciada esta quinta-feira pela PJ, ocorreu por "existirem fortes indícios" de que o homem tenha ateado o fogo. "Subjacente a este ato está o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicotrópicas, num quadro de violência doméstica sobre a família", adianta ainda a Judiciária.Sem qualquer atividade profissional conhecida, o detido tinha já sido condenado a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa, por provocar um incêndio florestal, em 2016. Pena essa que ainda estava a decorrer. Também tem antecedentes por, pelo menos, um roubo, apurou oA mãe do detido já tinha apresentado queixa, na GNR, contra o filho, por violência doméstica. Entre outras ameaças, o homem dizia que ia atear fogo à casa.O suspeito devia ter sido presente a um juiz esta quinta-feira, para aplicação de medidas de coação, mas a greve dos funcionários judiciais adiou o ato para esta sexta-feira.Em 2017, um fogo já tinha deflagrado na casa. Houve suspeitas de que o homem estivesse na origem das chamas mas acabou por não ser constituído arguido.