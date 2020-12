Deixa carro com droga e foge a pé em Castro Marim

O traficante seguia na sua viatura, na sexta-feira, quando avistou uma operação de fiscalização da GNR junto à fronteira com Espanha, em Castro Marim. O homem, de 42 anos, decidiu então abandonar a viatura e fugir a pé.Os militares moveram de imediato uma perseguição ao suspeito, que acabou por ser detido pouco tempo depois de ter fugido. No interior do veículo abandonado foram encontradas 15 890 doses de haxixe e 2040 de cocaína.Além da droga, o carro foi também apreendido pela GNR. Após ser presente a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva, na cadeia de Olhão.