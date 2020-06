Deixa polícia desmaiado ao atacar mulher na Amadora

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem, de 28 anos, com uma pesada ficha policial por crimes de violência doméstica, empurrou um agente da PSP da Damaia, Amadora, que juntamente com dois colegas o tentavam impedir de atacar a ex-mulher e a filha, de apenas 20 dias. O polícia bateu com a cabeça na parede e desmaiou.Foi a ex-companheira do detido, de 23 anos, quem chamou a PSP, na manhã de terça-feira. Os agentes chegaram a tempo de verificar que o intruso, separado da ví...