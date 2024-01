“Deixem de nos considerar como uma despesa”: Polícias deixam apelo a governante que tutela PJ

Depois de António Costa, na sexta-feira, em Aveiro, este sábado foi a vez da ministra da Justiça ser recebida por polícias em protesto, em mais uma ação da luta por melhores salários que começou há três semanas. Catarina Sarmento foi surpreendida por dezenas de elementos da PSP e GNR em Fafe, quando saía de um evento da Universidade do Minho.“Deixem de considerar as forças de segurança como uma despesa. Considerem-nos um investimento no bem-estar do Estado e de todos os portugueses”, apelou um dos líderes da iniciativa. A ministra – que tutela a Polícia Judiciária, cujo aumento do suplemento de missão para quase mil euros por mês originou o protesto – travou o passo e escutou o hino cantado pelos polícias presentes, mas a seguir entrou no carro oficial sem nada dizer.