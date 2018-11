Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demolições terminam na ilha da Culatra

Em dois dias foram demolidas 12 casas.

Por Rafael Duarte | 08:39

Foram as últimas 12 casas demolidas na ilha da Culatra no âmbito do programa Polis. Ao longo do dia de ontem, as últimas habitações classificadas como ilegais e em risco foram abaixo no núcleo dos Hangares, depois de, na véspera, o mesmo ter acontecido no núcleo do Farol.



Os poucos proprietários presentes, às 10h00, quando as máquinas começaram a trabalhar, foram abandonado o local, para não verem as próprias casas serem demolidas. José Lezinho, presidente da Associação de Moradores dos Hangares, lamentou "toda esta situação" que classificou como "uma desolação para as famílias que habitam nos Hangares".



José Lezinho garante ainda que "a associação, em nome dos moradores, tentou fazer tudo o que estava ao seu alcance para travar este processo" que, no seu entender, foi "mal concebido desde início". Agora, só espera "que este seja o fim de uma história triste".



A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa tinha avançado, terça-feira, com a tomada de posse de sete construções, que se juntaram a outras cinco, já na mesma situação, para serem as últimas a ser demolidas.



PORMENORES

Muitas casas poupadas

O programa Polis Litoral da Ria Formosa chegou a prever a demolição de mais de 400 construções nas ilhas Barreira da ria Formosa, no entanto, o número final foi de cerca de 300 casas, após vários processos em tribunal e muita contestação, tanto popular como política.



Quatro municípios

O programa Polis arrancou em 2008 com o objetivo de requalificar a ria Formosa, com uma forte preocupação ambiental. Abrangeu os municípios de Loulé, Faro, Olhão e Tavira, por onde se estende a ria.