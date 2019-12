Dentadura trama condutor em fuga

Um homem de 40 anos que, na noite de sexta-feira, provocou um acidente de viação na aldeia de Rochas de Baixo e fugiu, acabou por ser localizado durante a madrugada de ontem por uma patrulha da GNR de Castelo Branco graças, em grande parte, a uma dentadura encontrada no local do sinistro.

"O suspeito conduzia um veículo ligeiro que, às 22h00 de sexta-feira, chocou de forma violenta contra uma viatura estacionada na berma, mas quando a patrulha chegou só encontrou os veículos acidentados", contou ontem ao Correio da Manhã fonte do Comando da GNR de Castelo Branco.

A localização do suspeito acabou por ser facilitada porque o suspeito deixou no local do acidente parte da própria dentadura. "Ao verem a prótese dentária, os militares contactaram as unidades de saúde mais próximas para saber se alguém tinha dado entrada com ferimentos compatíveis com acidente de viação e com falta da dentadura", conta a mesma fonte. O homem acabou por ser localizado a 30 quilómetros de distância, nas urgências do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde recebia tratamento aos ferimentos que sofreu no embate.

O condutor acabou por admitir o envolvimento no acidente, foi identificado e acusou uma taxa de álcool no sangue superior a 1,70 g/l. "É um valor que, só por si, já configura crime, pelo que o suspeito vai ter de se apresentar no Tribunal de Castelo Branco na manhã de segunda-feira", disse.