Denúncia acaba com festa privada de 40 pessoas na Comporta

Um festa privada com cerca de 40 pessoas, na zona da Comporta, foi interrompida pela GNR por infrigir as regras definidas e previstas para o combate à pandemia covid-19.De acordo com comunicado da Guarda, o Comando Territorial de Setúbal, através do Destacamento Territorial de Grândola, fez cessar a festa esta quinta-feira.

"Após uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa privada, onde estariam algumas dezenas de pessoas, os militares da Guarda deslocaram-se ao local. Já na zona onde estaria a decorrer a referida festa, uma moradia vedada, foi possível constatar a presença de cerca de 40 pessoas, tendo os militares da GNR procedido à identificação do responsável pelo evento, fazendo igualmente cessar o mesmo", pode ler-se na nota.

As pessoas presentes no evento acataram as indicações e terminaram a festa.