Denuncia agressões do marido ao chegar ao trabalho em Lisboa

Uma mulher chamou ontem a PSP ao local de trabalho, no Parque das Nações, em Lisboa, para fazer queixa do marido, acusando-o de agressões.



Segundo a vítima, a violência de que foi alvo ocorreu ainda na residência do casal. A mulher afirma ter sido agredida a murro, em especial na cabeça. Mesmo ferida, a denunciante saiu de casa e dirigiu-se para o local de trabalho, um estabelecimento de restauração. Foi daí que telefonou para a PSP do Parque das Nações. Uma patrulha ouviu a denúncia da mulher contra o companheiro. Por se queixar de dores de cabeça, a vítima foi levada ao Hospital de São José. O caso foi comunicado ao Ministério Público.



