Denúncia leva GNR a travar descarga ilegal de efluentes em Leiria

A denúncia de um popular levou os militares da GNR a travar uma descarga ilegal de efluentes pecuários e a identificar a exploração em causa, na freguesia de Ortigosa, no concelho de Leiria, anunciou esta terça-feira aquela força policial.

O Comando Territorial da GNR de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Leiria, detetou uma descarga ilegal de efluentes pecuários, no dia 09 de março, refere uma nota de imprensa enviada esta terça-feira, que adianta que, no decurso da denúncia de um popular, os elementos do NPA confirmaram uma descarga de efluentes pecuários para o solo sem qualquer tipo de tratamento de depuração.

Esta descarga, "proveniente de uma exploração pecuária", estava a ser efetuada "com recurso a uma bomba submersível, introduzida no interior da fossa estanque de receção de efluentes dos núcleos de produção".

"Devido à pronta intervenção desta Guarda, os efluentes descarregados não atingiram as linhas de água adjacentes, uma vez que, aquando da chegada ao local, foi cessada a infração, tendo sido desconectada a energia da bomba submersível", lê-se no comunicado.

Desta ação resultou a identificação da exploração pecuária, tendo sido elaborado um auto contraordenacional, remetido à Agência Portuguesa do Ambiente, punível com uma coima no valor máximo de 144 mil euros.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais.

Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas, alerta ainda a nota.