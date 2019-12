Denunciada falta de pessoal na PSP

Há esquadras da PSP que funcionam, em determinados turnos de serviço, com apenas um elemento policial. A denúncia foi feita aopor um sindicato da PSP, que aponta a "violação flagrante de uma norma interna datada de 2008 mas que ainda se encontra em vigor" e que obriga a que esteja sempre mais que um polícia - para, entre outros, evitar invasões às esquadras.A Organização Sindical dos Polícias (OSP) afirma ter detetado várias situações de turnos de serviço, em concreto em esquadras dos Comandos Metropolitanos de Lisboa e Porto, e do Comando Distrital de Santarém, com apenas um agente de serviço. "Por exemplo da 2.ª Divisão do Comando do Porto", diz a OSP.Nesta unidade, acrescenta, "têm sido os graduados que, além do trabalho normal de atendimento e receção de queixas, são também obrigados a garantir a segurança à porta das esquadras [sentinela]".A OSP aponta ainda à Divisão de Oeiras, onde além de vários postos de atendimento ao público, também a Esquadra de Investigação Criminal conta, por vezes, com apenas um elemento de serviço.O sindicato frisa que este cenário "viola o Despacho 8/GDN/08", implementado pelo ex-Diretor Nacional Oliveira Pereira. Deliberou que os comandantes devem zelar para que nenhuma esquadra tenha apenas um efetivo em cada turno. Contactada pelo, a direção nacional da PSP diz não comentar assuntos operacionais. No final de 2018 esta força de segurança tinha 20 088 elementos policiais.