Um homem de 46 anos foi detido pela PSP, em São Domingos de Rana, Cascais, por efetuar vários disparos, para o ar, à varanda. Estava alcoolizado e foi denunciado pela mulher, que teve medo.



A mulher disse ao operador do 112 que estava em casa com as duas filhas menores e o marido foi disparar para a varanda da cozinha. O homem foi abordado pela PSP já no exterior da casa. Tinha escondido a pistola atrás das louças sanitárias do WC. A arma tinha o número de série rasurado.

