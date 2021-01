O Tribunal de Penafiel autorizou que quatro dos 21 arguidos do processo que, a partir de 17 de fevereiro, vai julgar uma rede que introduzia substâncias ilícitas na cadeia de Paços de Ferreira, prestem depoimento à parte. Entre os quatro está um chefe da guarda prisional.





Tratam-se de reclusos, entretanto transferidos, e que colaboraram com a Justiça com informações sobre a atividade criminosa dos outros arguidos. Assim, quando os quatro homens depuserem, os outros 17 terão que abandonar a sala de audiências instalada no pavilhão da cadeia.