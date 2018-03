Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dependências do BPI voltam à normalidade após ameaça de bomba

Alerta foi recebido por telefone na agência bancária da Rua Tomás da Fonseca.

10:40

Todas as dependências bancárias do BPI em Lisboa foram evacuadas na sequência de uma ameaça de bomba, esta sexta-feira.



Ao que o CM apurou, a ameaça chegou pelo telefone, dando conta da existência de uma bomba na dependência do BPI da rua Tomás da Fonseca. A administração decidiu dar ordem de evacuação sobre esta e outras dependências do banco.



De acordo com fonte oficial do banco, a situação está a retomar aos poucos a normalidade. A PSP continua no local para garantir a segurança de todas as operações.



O CM sabe que o facto de terem sido evacuadas todas as dependências bancárias se deve a questões de procedimento habitual e cumprimento de protocolo.