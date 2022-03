Depressão "Célia" já obrigou ao cancelamento de seis voos na Madeira

A depressão "Célia", que está a afetar a ilha da Madeira e Porto Santo desde domingo, já levou ao cancelamento de seis voos, entre partidas e chegadas, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, e 30 tiveram constrangimentos, tendo de alterar a rota. Já há oito mil passageiros afetados.Os ventos forte e a queda de neve levaram também ao corte de estradas e a elevada agitação marítima provocou o cancelamento das ligações entre as ilhas via marítima.As previsões apontam para uma melhoria significativa do estado do tempo na quarta-feira.