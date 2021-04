Deputado António Gameiro confirma buscas em processo que levou à detenção de autarca do Algarve

deputado António Gameiro confirmou esta quarta-feira que a Polícia Judiciária fez buscas às suas duas casas e ao escritório onde é consultor, no âmbito do processo que levou à detenção da presidente da Câmara de Vila Real de Santo António.

"Ontem [terça-feira], a Polícia Judiciária realizou buscas às minhas duas casas e ao escritório onde sou consultor, não tendo encontrado qualquer elemento de prova da prática de qualquer crime", disse à agência Lusa o deputado socialista.

"De qualquer forma estou disponível para que me seja levantada de imediato a imunidade parlamentar, para me poder defender e colaborar com a Justiça, uma vez que até agora não fui notificado desse pedido de levantamento", adiantou António Gameiro, candidato do PS à Câmara Municipal de Ourém, no distrito de Santarém, nas próximas eleições autárquicas.