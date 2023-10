Deputado do Chega libertado após suspeita de tráfico de substâncias diz que detenção foi "um equívoco da PSP”

Sérgio Júnior, deputado do Chega na Assembleia Municipal de Braga e tesoureiro da Comissão Política de Braga do mesmo partido, foi esta quarta-feira libertado pelo Tribunal de Braga, depois de ter sido detido pela PSP, suspeito de tráfico de substâncias proibidas e posse de armas ilegais. Ao CM, Sérgio Júnior, de 51 anos, diz que a detenção “não passou de um equívoco da PSP”. Ficou com termo de identidade e residência.





“As substâncias que foram encontradas são para consumo próprio, não para serem vendidas ou traficadas como dão a entender”, defendeu-se o deputado do Chega. À saída do tribunal, depois do primeiro interrogatório judicial, Sérgio Júnior disse que “tudo vai ser esclarecido no local próprio”. A PSP deteve Sérgio Júnior na terça-feira, após meses de investigação. Foram-lhe apreendidos 38 mil euros e várias doses de substâncias dopantes. Tinha quatro armas, uma das quais de fogo. Questionado ontem sobre a detenção, o presidente do partido, André Ventura, disse desconhecer o caso.