O deputado do PS, André Pinotes Batista, nega qualquer suspeita de ter violado uma mulher no verão do ano passado, na sequência de uma queixa apresentada no DIAP do Barreiro: “Não sou arguido de nada nem conheço nenhuma acusação, apenas tive uma relação ocasional com uma mulher e foi consentida”, afirmou ao CM.









Ver comentários