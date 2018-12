Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado do PS apanhado em vídeo sexual divulga pedido de desculpas

Avelino Conceição assume o ato e diz que ocorreu "há cerca de quatro anos".

16:00

O deputado do Partido Socialista, Avelino Conceição, apanhado num vídeo de cariz sexual, divulgou esta quinta-feira um comunicado com um pedido de desculpas.



Avelino Conceição assume o ato e diz que ocorreu "há cerca de quatro anos" (2014). O deputado pede desculpas "em particular ao Partido Socialista".



O socialista confirma ainda que já apresentou queixa na Polícia Judiciária.



Leia o comunicado:

"Face às notícias divulgadas sobre um ato por mim praticado há cerca de quatro anos, apresento publicamente, e em particular ao Partido Socialista, as minhas desculpas. Apesar deste lamentável episódio, importa salientar que sempre exerci as minhas atividades públicas com o máximo de profissionalismo e seriedade. Aceito sem reservas que este assunto motive uma condenação moral, mas o seu aproveitamento e exposição pública constituem uma violação do direito de privacidade, sendo que já apresentei queixa na Polícia Judiciária".