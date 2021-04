O deputado do PS António Gameiro foi apanhado em escutas, no processo Monte Branco, a falar em código com Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates. A conversa diz respeito a um contrato público que o Grupo Lena estava a tentar obter em Angola para a construção de pontes. Gameiro e Santos Silva abordaram o assunto em código: usaram as expressões "tabela de sapatos", "32 polegadas" e "44 polegadas" para se referirem ao valor da proposta ...