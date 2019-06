Deputado do PSD terá recebido luvas no valor de 296 mil euros

Rui Silva, deputado do PSD na Assembleia da República, terá recebido luvas no valor de 296 mil euros. A conclusão foi apurada pela investigação da PJ de Braga, que analisou as contas bancárias e os bens do arguido.É também uma das provas que leva o Ministério Público a acusar o deputado de corrupção passiva e prevaricação no polémico caso da alienação da Escola Profissional Amar Terra Verde.António Vilela, presidente da Câmara de Vila Verde, do PSD, terá lucrado 33 mil euros por facilitar o concurso, que entregou gratuitamente a uma empresa privada os ativos de três Câmaras na escola profissional, em 2013.Já João Luís Nogueira, dono da Escola, tem património de mais de um milhão de euros, que é incongruente com as declarações de IRS.O Ministério Público acredita, por isso, que esse valor "constituiu vantagem da atividade criminosa", tendo acusado o arguido de dois crimes: prevaricação e participação económica em negócio.Na acusação, com 82 páginas, o procurador sublinha que deputado e autarca "urdiram um plano para que o arguido [João Luís Nogueira] vencesse o concurso público.O deputado Rui Silva, que votou a alienação, terá recebido como recompensa o lugar de diretor dos serviços administrativos da escola Amar Terra Verde. Durante dois anos recebeu dois mil euros de remuneração mensal "pelo cargo que nunca exerceu", diz o Ministério Público.A acusação sublinha que António Vilela encomendou um parecer jurídico a um advogado, para preparar concurso público de alienação da escola. Realizou reuniões em que os outros dois arguidos participaram.